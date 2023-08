Monza: oltre al Gp, 17 visite guidate gratuite in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Per partecipare è possibile prenotare i tour online dal sito www.turismo.monza.it, telefonando al 039 6791488 o mandando un’e-mail all’indirizzo infopoint@comune.monza.it. In alternativa, ci si può rivolgere all’Infopoint turistico di Piazza Trento e Trieste o ai due punti informativi di Piazza Duomo e di Via Arosio. I tour in italiano del Duomo (interni ed esterni), Via Lambro e Torre di Teodolinda (Casa Torre dei Pessina), Arengario, e Piazza Trento e Trieste (simboli dei mercanti) partono venerdì 1 alle ore 15:30 e alle 16:30; sabato 2 alle ore 15:30 e 16:30 e domenica 3 alle ore 09:30. Le visite in lingua inglese partono invece venerdì 1 e sabato 2 alle 16:00. I tour di Piazza Duomo, Ponte dei Leoni, Piazza del Carrobiolo, Arengario, Piazza Trento e Trieste e Chiesa di Santa Maria in Strada hanno le partenze sia in italiano che in inglese sabato 2 alle ore 10:00 e alle 19:00. I “tour giocati” per famiglie e bambini accompagnati, poi, si terranno sabato 2 alle ore 15:00 e domenica 3 alle ore 10:00 e 16:00. Il tour dedicato alla Cappella Espiatoria parte venerdì 1 alle 16.00; la visita dei giardini sarà sabato 2 alle 16:00 e il giro degli esterni della villa è infine previsto per domenica 3 alle 10:30. Sconti per tornare a Monza per chi assiste al GP. I giorni del Gran Premio non sono solo occasione per visite gratuite, ma anche per scoprire i luoghi di Monza a prezzi calmierati: i possessori dei biglietti per la competizione, come già accaduto per chi ha assistito al concerto di Bruce Springsteen, potranno accedere per i successivi 60 giorni a tariffa ridotta all’Autodromo, ai Musei Civici, al Museo e Tesoro del Duomo di Monza, alla Villa Reale, alla Cappella Espiatoria e al Museo Etnologico. (Com)