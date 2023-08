Municipio Roma III: pubblicato avviso per gestione centri sportivi e palestre scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma III ha pubblicato l'avviso per l'affidamento delle palestre della scuola Cecco Angiolieri e Giuseppe Ungaretti per la gestione di centri sportivi municipali nel biennio 2023-2025. In una nota il presidente del Municipio III, Paolo Emilio Marchionne, e l'assessore municipale allo Sport, Matteo Zocchi, spiegano: "Si tratta di due luoghi insostituibili per lo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa, due scuole aperte in orario extracurricolare, a Talenti e a Settebagni, saranno ora nuovamente patrimonio delle associazioni e degli enti del territorio che potranno proporre progetti di sport integrato per riempire di attività le più di duecento ore messe a disposizione". (segue) (Com)