Municipio Roma III: pubblicato avviso per gestione centri sportivi e palestre scolastiche (2)

- "L'obiettivo di questa amministrazione è promuovere insieme all'apertura delle scuole fuori l'orario scolastico a favore di tutto il territorio - proseguono -, lo sport integrato, ritenendolo un mezzo fondamentale per l'accrescimento della comunità tutta e l'inclusione delle persone con disabilità. Per questo nella prima occasione che abbiamo avuto di concedere spazi per lo sport di base abbiamo messo al centro della nostra richiesta proposte di sport che pongano attenzione alla cultura dell'integrazione, nella quale lo spirito competitivo lascia il posto all'accrescimento tecnico, morale e caratteriale esaltando il principio della diversità umana come ricchezza". (segue) (Com)