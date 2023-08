Speciale difesa: Niger, Borrell, sanzioni contro golpisti sul tavolo della riunione informale Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, porrà sul tavolo dei ministri della Difesa europei la questione del Niger, in particolare se applicare sanzioni ai golpisti che hanno preso il potere nel Paese subsahariano. Lo ha detto lo stesso Borrell al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei in corso a Toledo. "I ministri vedranno come possiamo continuare a sostenere la comunità dell'Africa occidentale. Come abbiamo detto fin dall'inizio, l'idea è trovare soluzioni africane ai problemi africani", ha dichiarato Borrell. "Metterò sul tavolo l'opportunità di adottare un quadro giuridico per stabilire sanzioni contro i cospiratori del colpo di Stato in Niger. I ministri ne discuteranno", ha poi concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)