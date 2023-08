Speciale difesa: Gabon, Borrell, golpe aumenterebbe instabilità della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colpo di stato in Gabon aumenterebbe l'instabilità della regione. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei a Toledo, in Spagna. "È chiaro che la situazione nell'Africa subsahariana non sta migliorando, e ci sono notizie di un altro possibile colpo di Stato in Gabon. Le notizie sono confuse, ho ricevuto la notizia stamattina presto, ma se sarà confermata sarà un altro colpo di Stato militare che aumenterà l'instabilità dell'intera regione", ha dichiarato Borrell. La questione, ha poi confermato, sarà discussa nel corso delle riunione dai ministri della Difesa europei. (Beb)