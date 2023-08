Speciale difesa: Ucraina, Breton, stiamo selezionando progetti per aumento produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato che è in corso la selezione dei progetti per aumentare la produzione di munizioni da fornire all'Ucraina, come previsto dall'Accordo sull'aumento per la produzione di munizioni (Asap). "Ci siamo impegnati a consegnare un milione di munizioni in un anno e, allo stesso tempo, a potenziare la nostra capacità industriale per produrre più munizioni. Il nostro obiettivo è quello di essere in grado di produrre più di un milione di munizioni su base annuale", ha dichiarato Breton al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei a Toledo. "Siamo ora in procinto di finalizzare tutte le proposte ricevute dagli Stati membri. Lo faremo molto rapidamente. Per quanto riguarda il primo riscontro che ho ricevuto, sono molto fiducioso che saremo in grado di migliorare drasticamente la nostra capacità industriale, la capacità di difesa in Europa, per essere in grado di produrre ciò che ci siamo impegnati per l'Ucraina", ha aggiunto. "Ci stiamo organizzando a livello europeo per sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario", ha concluso il commissario europeo. (Beb)