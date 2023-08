Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa estone, valutare ogni opzione per aumentare fornitura munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni opzione per fornire più munizioni all'Ucraina deve essere messa sul tavolo. A dirlo il ministro della difesa estone, Hanno Pevkur, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei di Toledo. Dopo sei mesi dalla decisione di fornire un milione di munizioni all'anno a Kiev, ha sottolineato Pevkur, "dobbiamo fare una revisione sulla situazione e capire chiaramente qual è il momento e cosa bisogna fare". Il ministro estone ha poi ribadito che ogni soluzione deve essere presa in considerazione. "Ci sono molti Paesi che hanno proiettili nelle loro scorte che possono essere ricaricati (o ricondizionati) a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto dei nuovi proiettili", ha detto. "So che l'industria sta aumentando la produzione e che le industrie europee possono produrre di più, ma non è abbastanza. Anche se riusciamo a raggiungere, entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo, la capacità di produrre un milione di proiettili all'anno, non è ancora abbastanza", ha proseguito Pevkur. "Tutte le opzioni devono essere prese in considerazione, producendo di più, rimettendo a nuovo i vecchi proiettili e anche, se necessario, acquistandoli dai Paesi terzi. Queste sono le opzioni e sappiamo che se non lo facciamo, purtroppo, altre vite andranno perse in Ucraina", ha concluso. (Beb)