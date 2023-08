Russia-Bielorussia: Putin sente Lukashenko, confermata intenzione di rafforzare alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia Vladimir Putin ha sentito telefonicamente il leader della Bielorussia Aleksandr Lukashenko per fargli gli auguri di compleanno. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, precisando che il leader bielorusso compie oggi 69 anni. Come si legge in una nota del Cremlino, durante il colloquio telefonico “è stata confermata l’intenzione reciproca di rafforzare ulteriormente l’alleanza tra i due Paesi, nonché il partenariato strategico”. (Rum)