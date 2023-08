Guatemala: presidenziali, partito della candidata sconfitta torna a denunciare irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità nazionale della speranza (Une), il partito della candidata alla presidenza Sandra Torres, è tornata a denunciare irregolarità nelle elezioni chiuse con la vittoria del socialdemocratico Bernardo Arevalo. "Esiste una grande quantità di prove che dimostrano e documentano irregolarità nel processo elettorale tanto (al primo turno del) 15 giugno, quanto il 20 agosto, quando si è svolto il ballottaggio", si legge in una nota. Il partito, la cui candidata non si è ancora pronunciata in prima persona, rivendica di essere in possesso di dati diversi da quelli con cui il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha decretato la vittoria di Arevalo, il cui scrutinio viene definito "non trasparente". "Così come stabilisce la legge, l'intero processe può dirsi nulla anche con un solo registro elettorale irregolare", si legge nella nota. Torres, già moglie dell'ex presidente Alvaro Colom (morto a inizio anno), ha ottenuto al ballottaggio il 39,9 per cento dei voti contro il 60,9 per cento di Arevalo, con una differenza di circa un milione di preferenze. (segue) (Mec)