Guatemala: presidenziali, partito della candidata sconfitta torna a denunciare irregolarità (3)

- Sandra Torres Casanova, in vantaggio al primo turno, perde per la terza volta una corsa alla presidenza, ripetendo i risultati ottenuti nel 2015 e nel 2019. Bernardo Arevalo de Leon, sociologo di 64 anni e figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951), dovrebbe insediarsi come presidente, il primo progressista nella storia contemporanea del Guatemala, il 14 gennaio 2024. Il presidente uscente, Alejandro Giammattei, che ha rivendicato la regolarità del voto, ha dato disponibilità per avviare la trasmissione di poteri dall'11 settembre. (Mec)