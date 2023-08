Roma: Cgil-Silp Cgil, aggressione Don Coluccia inaccettabile, solidarietà a lui e scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione di ieri a Don Coluccia "è un fatto grave e inaccettabile", a lui e alla sua scorta "esprimiamo solidarietà e pieno sostegno". Lo affermano in una nota la Cgil e il Silp Cgil di Roma e del Lazio. "L’attentato di ieri a Tor Bella Monaca contro Don Antonio Coluccia e la sua scorta è un fatto grave e inaccettabile. A lui e alla sua scorta esprimiamo solidarietà e pieno sostegno. Gli uomini della polizia di Stato che vegliano sulla sua sicurezza personale - prosegue la nota - sono stati pronti e efficaci a tutelare il prete testimonial della lotta alla droga. Non è il primo attentato o la prima minaccia nei confronti di Don Antonio che predica il Vangelo, facendone un’arma per contrastare quotidianamente nelle piazze di spaccio della Capitale il traffico di droga, l’economia criminale e il disagio sociale". (segue) (Com)