Roma: Cgil-Silp Cgil, aggressione Don Coluccia inaccettabile, solidarietà a lui e scorta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Coluccia è "un uomo che ha dedicato la sua vita a combattere i trafficanti di droga e di accogliere nella sua fondazione le numerose vittime - proseguono Cgil e Silp Cgil -. Siamo pronti a manifestare insieme a lui per dimostrare che chi crede nella dignità della persona non è disposto a farsi intimidire. Quanto accaduto a Don Coluccia è la prova provata che il malaffare e il traffico di droga non si contrastano solo con l’azione di polizia, ma occorre un impegno culturale e politico per presidiare socialmente il territorio, evitando il disagio sociale e il degrado urbano". (Com)