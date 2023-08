Ue: Sefcovic, nuova fase per Green deal, forte attenzione a industria e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta entrando in una nuova fase del Green deal. Lo ha detto tramite un messaggio su X (ex Twitter) Maros Sefcovic, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e responsabile per il Green deal. "Stiamo entrando in una nuova fase del Green deal europeo. Voglio portare il suo lancio al livello successivo, con una forte attenzione alla nostra industria e ai nostri cittadini. Dobbiamo assicurarci che la transizione verde avvenga in modo socialmente equo e che la nostra industria rimanga competitiva e prosperi", si legge nel messaggio di Sefcovic. (Beb)