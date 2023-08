Roma: Cangemi (Lega), solidarietà e vicinanza a Don Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega del Lazio Giuseppe Cangemi in una nota esprime a Don Antonio Coluccia e agli uomini della sua scorta "piena solidarietà per quanto avvenuto ieri nel quartiere di Tor Bella Monaca durante una delle sue tante attività a sostegno della legalità. Siamo sicuri e certi - aggiunge - che nessuno potrà scoraggiare Don Antonio nella sua delicata missione. Noi saremo sempre al suo fianco in tutte le attività di lotta contro la criminalità e di sostegno ai giovani del quartiere. Lo attendiamo come ogni anno all'apertura di Itaca a Formello", conclude. (Com)