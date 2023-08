Imprese: Enel Grids, design e innovazione per una rete elettrica ancora più efficiente e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto vincitore “New Energies” presenta numerose soluzioni concepite in un’ottica di efficienza e sostenibilità: i pannelli solari alloggiati sul tetto, il pavimento poroso che permette la penetrazione di acqua piovana ed evita il formarsi delle isole di calore, la recinzione a onda composta da una griglia modulare che fa entrare la luce e il vento, fino ad arrivare alla rigenerazione vegetale attorno alla cabina attraverso il metodo Miyawaki, che prevede la piantumazione di specie autoctone più piccole al di sotto di alberi più alti. La challenge rientra nella più ampia strategia di Enel Grids in chiave di riprogettazione degli elementi essenziali delle reti di distribuzione elettrica; un percorso che, dopo aver coinvolto design e struttura di contatori, cassette stradali, cabine secondarie e sostegni per linee elettriche - tutti rivisti alla luce delle nuove esigenze di circolarità e sostenibilità economica, ambientale e sociale - punta ora a trovare una nuova veste a strutture importanti e complesse come le cabine primarie. (Com)