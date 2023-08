Imprese: Sace e Tem Plus, un accordo per lo sviluppo del processo di internazionalizzazione delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato l’accordo tra Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, e Tem Plus, la community di Temporary Export Manager che offre alle aziende servizi e strumenti per l’export, con l’obiettivo di supportare l’internazionalizzazione delle aziende italiane, soprattutto Pmi, ampliando la gamma dei servizi di consulenza a loro dedicati. Con questa partnership, Sace e Tem Plus confermano il proprio impegno nel sostenere le imprese italiane, approfondendo la conoscenza dei prodotti del Gruppo Sace attraverso momenti di formazione dedicati. L’accordo nasce dall’ascolto delle reali esigenze delle aziende e rientra in un progetto più ampio che vede l’offerta digitale di Sace continuare ad arricchirsi di servizi e contenuti esclusivi incrementando la piattaforma Sace dei Temporary Export Manager con l’obiettivo di aiutare le imprese a porre le basi di una solida strategia internazionale. Il compito delicato di un professionista come l’Export manager è curare gli interessi dell’azienda prima e dopo il grande passo all'estero mappando il potenziale internazionale dei prodotti e servizi dell’azienda; individuando i principali mercati di sbocco; definendo per ciascun mercato la strategia di ingresso da adottare e razionalizzando i costi delle operazioni estere. “La firma di questa intesa dimostra l’importanza per tutti noi di Sace di migliorare ed ampliare gli strumenti a disposizione per accompagnare le imprese, soprattutto Pmi, in ogni fase del processo di crescita internazionale”, ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales Pmi di Sace. “Grazie a questo accordo saremo in grado di creare nuove opportunità per le Pmi con un servizio di consulenza qualificato, garantito dal know-how di Tem Plus, e integrato con i nostri prodotti e competenze accessibili sulla nostra open platform digitale mysace.it”. “Rendere le Pmi italiane più competitive sui mercati esteri è da sempre uno dei nostri obiettivi principali”, conferma Micol Vezzoli, Ceo e co-founder di Tem Plus. “La partnership con Sace consentirà ai nostri Temporary Export Manager e a tutte le aziende rappresentate di beneficiare di un accesso semplificato agli strumenti e alla formazione offerti dal gruppo assicurativo-finanziario”. (Com)