Roma: assessori Lavori pubblici-Urbanistica, vicini a Don Coluccia, al lavoro contro criminalità

- Gli assessori capitolini ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e all'Urbanistica Maurizio Veloccia, in una nota esprimono "massima solidarietà e vicinanza a Don Antonio Coluccia e agli uomini della sua scorta per la terribile aggressione subita. A Tor Bella Monaca, attraverso i Piani urbani integrati, stiamo pianificando importanti azioni di riqualificazione che puntano anche a contrastare situazioni di degrado e pericolosità - aggiungono -. Continueremo a sostenere Don Coluccia perché le sue battaglie sono le nostre". (Com)