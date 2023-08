Istat: Peluffo (Pd), dati su famiglie e imprese preoccupanti, governo agisca in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il drastico calo della fiducia di famiglie e imprese ad agosto come evidenziato dall'Istat dovrebbe essere un campanello per il governo, che invece di perdere tempo a litigare e discutere sul nulla assoluto, dovrebbe stanziare risorse e varare provvedimenti e misure di contrasto. Lo ha dichiarato Vinicio Peluffo, capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive di Montecitorio. "Troppi rincari a partire dal costo della benzina. Ci auguriamo che il governo intervenga subito perché famiglie e imprese faticano ad arrivare a fine mese", ha aggiunto. (Rin)