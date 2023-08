Industria: Istat, fatturato aumenta dello 0,4 per cento a giugno, più 1,3 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rileva l'Istat, corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali dell’1,3 per cento, sintesi di un incremento del 3,2 per cento sul mercato interno e di una diminuzione del 2,3 per cento su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2022. Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano marcati incrementi tendenziali per i beni di consumo (+7,3 per cento) e per i beni strumentali (+17,1 per cento), mentre risultano in calo i beni intermedi (-10,6 per cento) e l’energia (-12,3 per cento). Con riferimento al comparto manifatturiero, i settori che mostrano gli incrementi tendenziali più consistenti sono i mezzi di trasporto (+36,1 per cento) e la farmaceutica (+14,2 per cento), mentre le maggiori flessioni si riscontrano nella chimica (-19,5 per cento) e nell’industria del legno, della carta e della stampa (-12,8 per cento). A giugno si stima che l’indice destagionalizzato in volume, relativo al settore manifatturiero, aumenti dello 0,5 per cento in termini congiunturali. Nel secondo trimestre 2023 l’indice rimane invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a giugno il fatturato del comparto manifatturiero aumenta in termini tendenziali dell’1,8 per cento sia in volume sia in valore. (Rin)