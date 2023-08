Roma: Battilocchio (FI), al fianco di Don Antonio Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho espresso personalmente piena solidarietà e vicinanza a Don Antonio Coluccia, che ho incontrato anche nei giorni scorsi per pianificare una sinergia, anche nell'ambito dei lavori e delle azioni della Commissione d'inchiesta sulle Periferie". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie italiane. “Don Antonio – ha proseguito – è un esempio bellissimo per l'azione che porta avanti nelle periferie di tutta Italia, contro illegalità e spacciatori, riportando la speranza in territori difficili”. “Gli ho confermato la massima disponibilità della mia Commissione a stare al suo fianco, in maniera concreta ed operativa. Non arretreremo di un millimetro. A testa alta e senza paura. Forza Antonio”, ha concluso Battilocchio. (Rin)