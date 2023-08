Fvg: Fasiolo (Pd), lunedì al via raccolta firme a Trieste per legge su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà lunedì 4 settembre a Trieste la raccolta firme promossa dal Partito democratico a sostegno di una proposta di legge per l’introduzione del salario minimo. Lo ha reso noto oggi in un comunicato la consigliera regionale del Pd, Laura Fasiolo, che ribadisce la necessità di "combattere il lavoro povero" e "dare dignità alle persone in ogni condizione di lavoro". "La raccolta firme è sostenuta dal Pd insieme a tutte le opposizioni, a sostegno di una proposta di legge che riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori di ogni comparto, indipendentemente dal contratto collettivo, una soglia minima di 9 euro all'ora, esclusi i contributi previdenziali", spiega l’esponente democratica per poi aggiungere: "Gli oltre 3 milioni di poveri in Italia hanno generato un rapporto di collaborazione all’interno di tutto il centrosinistra sul tema del salario minimo, e la raccolta delle firme parte ovunque". L’adesione alla petizione può essere inviata anche on line. (Frt)