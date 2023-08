Sardegna: continuità territoriale aerea in affanno, appello della Regione all'Unione Europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficile, se non impossibile riuscire a staccare un biglietto aereo dalla Sardegna per il continente: è il risultato del controesodo estivo che ha messo sotto pressione il sistema di collegamenti aerei tra la Sardegna e la Penisola. Christian Solinas, governatore della Sardegna, ha sollevato la questione e ha espresso la sua preoccupazione per il disagio che i cittadini sardi e i turisti stanno vivendo a causa di questa carenza di posti sugli aerei. Solinas ha scritto al Commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, per chiedere un incontro urgente al fine di discutere la situazione attuale e le prospettive per il futuro. Il presidente della Giunta regionale ha puntato il dito contro il modello attuale di continuità territoriale, che considera troppo restrittivo per le esigenze dell'Isola. Ha inoltre chiesto a Ita Airways, la compagnia aerea che gestisce le rotte da e per Cagliari e Alghero, di impegnarsi maggiormente per risolvere questa situazione critica. La compagnia ha lamentato un "bando sottodimensionato rispetto alle reali esigenze", ma Solinas richiede un maggior sforzo e una maggiore sensibilità da parte della compagnia. (segue) (Rsc)