Sardegna: continuità territoriale aerea in affanno, appello della Regione all'Unione Europea (2)

- Uno dei principali punti di preoccupazione riguarda la mancanza di reattività nell'aggiunta di voli quando i sistemi di prenotazione indicano una forte richiesta. Solinas sottolinea che è necessaria una maggiore presa di coscienza da parte di Ita Airways e un cambiamento deciso nell'approccio alla questione. Un altro elemento critico è la burocrazia europea che regola questo sistema. Solinas sostiene che le regole attuali sono basate su algoritmi che sembrano staccati dalla realtà e che è urgente affrontare la situazione per garantire il diritto alla mobilità dei residenti e dei visitatori della Sardegna. Per risolvere queste questioni, Solinas e l'assessore ai Trasporti Antonio Moro si apprestano a volare a Bruxelles per avviare trattative con le autorità europee. Nel frattempo, il confronto con la vicina Corsica è inevitabile, dato che questa regione ha ottenuto l'approvazione di un nuovo sistema di continuità territoriale che ha suscitato invidia e controversie. (Rsc)