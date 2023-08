Municipio Roma XII: presidente, 1.500 nuovi appuntamenti per rinnovo carte identità elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio XII di Roma a partire da oggi pomeriggio saranno disponibili 1.500 nuovi appuntamenti per rinnovare la Carta di identità elettronica presso gli uffici del Municipio nei mesi di settembre e ottobre 2023. Lo scrive su Facebook il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti. "L’esigenza di abbattere le liste di attesa è stata una priorità dall’inizio del nostro mandato - spiega -. Grazie a una riorganizzazione interna unitamente a un’azione congiunta con il sindaco e l’assessore al Personale Andrea Catarci, siamo riusciti ad aumentare le unità a disposizione del nostro anagrafico. Chiaramente - aggiunge - l’impegno non terminerà a ottobre: sarà strutturale infatti l’aumento di circa mille Cie al mese, per rendere finalmente performante un servizio essenziale per le romane e i romani. Un risultato possibile per il grande lavoro in sinergia con gli uffici del nostro Municipio, che ringrazio nella figura del direttore e di tutti i dipendenti del nostro servizio anagrafico che quotidianamente riescono a far fronte, con professionalità ed educazione, alle tante richieste dei cittadini", conclude. (Rer)