Cina-Regno Unito: ministro Esteri Wang ha ricevuto omologo Cleverly a Pechino

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha ricevuto oggi a Pechino l’omologo del Regno Unito, James Cleverly. Lo riporta l’emittente di Stato cinese “Cgtn”. Durante un punto stampa tenuto a margine della visita, il titolare della diplomazia britannica ha chiarito che Londra vuole un rapporto pragmatico con la Cina, pur mantenendo l'attenzione sui temi su cui i due Paesi sono in disaccordo. Cleverly sostiene infatti che sarebbe un errore isolare la seconda economia più grande del mondo, o affrontare il cambiamento climatico senza il contributo di Pechino. Ci sono temi su cui i due Paesi hanno posizioni molto differenti "e solleviamo tali questioni quando ci incontriamo", ha detto il ministro. "Penso che sia importante riconoscere anche che dobbiamo avere un rapporto di lavoro pragmatico e sensato con la Cina in considerazione delle questioni che ci riguardano in tutto il mondo", ha evidenziato il ministro.(Cip)