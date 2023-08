Russia-Turchia: ministero Esteri di Mosca, Lavrov e Fidan analizzeranno stato cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l’omologo turco, Hakan Fidan, in visita a Mosca da domani all’1 settembre, analizzeranno lo stato della cooperazione bilaterale. È quanto ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, citata dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “I ministri analizzeranno lo stato della cooperazione bilaterale russo-turca, anche nel contesto dell’attuazione di progetti strategici nel settore energetico, e discuteranno della situazione nella regione, in Ucraina, in Siria, in Libia e nella Transcaucasia”, ha spiegato Zakharova. Inoltre, ha aggiunto la portavoce russa, durante il colloquio Lavrov e Fidan si confronteranno per elaborare “un programma di contatti bilaterali di alto livello”. (Rum)