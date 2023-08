© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Leodori, segretario Pd Lazio, esprime "solidarietà a Don Antonio Coluccia e alla sua scorta per l'aggressione subita di ieri a Tor Bella Monaca, mentre stava portando avanti una delle sue tante attività per promuovere la legalità. Siamo al suo fianco", afferma Leodori in una nota. (Com)