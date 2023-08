Varese: prosciugano i patrimoni di donne anziane e sole, Gdf arresta tre persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il caso di un’altra donna soggiogata, si è rivelato fondamentale il presidio antiriciclaggio garantito dall'UIF e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che, mediante il “congelamento" dell'operazione di riscatto di una polizza vita della parte offesa, del valore di 300 mila euro, a beneficio degli indagati, ha consentito all’Autorità giudiziaria di emettere un decreto di sequestro eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico di Varese che ha interessato anche altri titoli per un controvalore complessivo di 450 mila euro. Questo intervento ha permesso di salvaguardare il patrimonio finanziario della donna raggirata già ampiamente intaccato a seguito dell’avvenuta disposizione di bonifici, di importo pari a 200 mila euro, a favore degli indagati. Nelle comunicazioni telefoniche ascoltate dai finanzieri, le donne assoggettate venivano appellate dagli indagati con espressioni offensive della dignità personale nonché erano persuase dai medesimi a non collaborare con la Guardia di Finanza e a rendere dichiarazioni false o reticenti agli investigatori. Inoltre nel caso di una donna in condizioni di salute terminali, uno degli indagati, di professione infermiere, si vantava con i sodali per l'impegno spasmodico profuso per evitarne il decesso con degli interventi farmacologici d'urgenza da lui praticati d'iniziativa all'anziana donna in assenza del medico, consistenti in iniezioni direttamente in vena di potenti farmaci bronco-dilatatori per tenere in vita l'anziana donna, madre di una delle vittime in vista di sottrarle l'eredità. (segue) (Com)