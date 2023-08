Varese: prosciugano i patrimoni di donne anziane e sole, Gdf arresta tre persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle avevano anche a perquisito i tre indagati trovando oltre ai telefoni cellulari che sono stati sequestrati, anche altri beni nella disponibilità del principale indagato, consistenti in assegni bancari e carte di debito. Al termine delle attività il valore del patrimonio sottratto alle vittime a favore degli indagati è stato quantificato in oltre 1,2 milioni (790 mila euro in somme di denaro e 450 mila euro quale controvalore degli immobili). La gravità del quadro indiziario, le numerose fonti di prova raccolte dai finanzieri, la pericolosità delle condotte poste in essere dagli indagati e soprattutto il concreto pericolo della reiterazione dei reati in questione, hanno indotto la Procura di Busto Arsizio a chiedere la misura cautelare personale nei confronti degli indagati al competente G.I.P. che l'ha concessa per scongiurare i pericoli di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione dei delitti. (Com)