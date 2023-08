Roma: aveva tentato di rapinare coppia in spiaggia a Pomezia, arrestato 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato il 17enne che lo scorso 11 agosto con il volto coperto aveva tentato di derubare una coppia di fidanzati sulla spiaggia, colpendo i due al volto con una bottiglia di vetro. I carabinieri della compagnia di Pomezia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno arrestato il giovane, gravemente indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali. La solidità del quadro indiziario ricostruito dai militari dell’Arma e condiviso dall’autorità giudiziaria, ha consentito a quest’ultima di emettere il provvedimento cautelare, in forza del quale l’indagato, tratto in arresto, è stato accompagnato in una comunità appositamente individuata.(Rer)