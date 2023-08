Autonomia: Occhiuto (Calabria), servono risorse importanti, solo a parità di Lep si può dire sì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto più volte che il disegno di legge di Calderoli è come un treno che ha tre vagoni: quello dell'Autonomia differenziata, quello dei diritti sociali e civili non più quantificati secondo il criterio ingiusto della spesa storica ma secondo i fabbisogni, e quello della perequazione. Se spinto dall'Autonomia differenziata il treno arriva in stazione e porta con sé anche gli altri due vagoni, credo sia un grande risultato anche per le regioni del nostro Meridione dove oggi i diritti sociali e civili non sono garantiti nello stesso modo di altre regioni. E per arrivare a un punto di parità servirebbero risorse importanti. Solo a parità di Lep posso dire di sì all'autonomia differenziata", sottolinea il governatore Occhiuto. (Rin)