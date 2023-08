Torino: Prefetto Ruberto su migranti, stiamo lavorando alla creazione di un vero hub per accoglierli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando per la creazione di un vero hub per accogliere i migranti. Lo ha reso noto il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto a margine della firma del Patto per la Sicurezza urbana. "Noi ringraziamo la Città di Torino che ci ha consentito di utilizzare via Traves che però non è un hub per migranti. E' un luogo che noi vogliamo restituire alla Città entro il 30 settembre per affrontare l'emergenza freddo", ha concluso. (Rpi)