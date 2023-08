Siria: ministro Esteri Amir-Abdollahian domani in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, arriverà domani a Damasco da Beirut per una visita ufficiale durante la quale incontrerà l’omologo siriano, Faisal Miqdad Lo riferisce il quotidiano filo-governativo siriano “Al Watan”. L'arrivo di Amir-Abdollahian a Damasco era previsto per oggi, ma la data della visita è stata cambiata per circostanze legate all'agenda del ministro iraniano. La visita avviene circa un mese dopo la visita di Miqdad a Teheran a capo di una delegazione ministeriale che comprendeva i ministri dell'Economia e del Commercio estero, delle comunicazioni e della Tecnologia, durata diversi giorni, durante la quale sono stati raggiunti una serie di accordi e intese per accelerare l'attuazione degli accordi firmati tra i presidenti Bashar al Assad e Ibrahim Raisi. (Res)