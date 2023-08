Ue: Tajani a Toledo per riunione informale ministri Esteri, focus su Ucraina, Niger e regione Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà a Toledo oggi e domani, 30-31 agosto, per partecipare alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione europea (Gymnich). Lo riferisce una nota della Farnesina. L’aggressione russa all’Ucraina e la crisi in Niger, oltre che le sue ripercussioni sugli equilibri della regione saheliana, saranno i temi al centro dei lavori. I 27 avranno incontri informali con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, il ministro degli Esteri del Niger Hassoumi Massaoudou e il presidente della Commissione della Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) Omar Touray. “L’Italia continua a essere impegnata per una soluzione diplomatica della crisi in Niger e anche della più recente in Gabon, lavorando in stretto coordinamento con i partner”, ha commentato Tajani, aggiungendo che “è fondamentale che i Paesi europei mantengano una piena unità d’intenti nella ricerca di una via d’uscita pacifica che assicuri pace e stabilità all’intera regione del Sahel, lavorando d’intesa coi partner regionali”. A margine dei lavori, il vicepremier avrà alcuni colloqui bilaterali. (Com)