Trasporti: Confcommercio su frana Frejus, più coordinamento in politiche regolazione traffici (2)

- “Occorre quindi – si legge ancora – una gestione coordinata delle politiche di regolazione dei traffici e degli interventi di manutenzione dei valichi attraverso un organismo di coordinamento, in sede Ue, che gestisca il presente, assicurando sempre, anche in caso di emergenze impreviste, adeguati livelli di accessibilità, nell’attesa che i necessari interventi di potenziamento della rete infrastrutturale siano completati e vadano a regime”. “A questo proposito – ha conclusi Confcommercio – oltre a dover procedere speditamente con i lavori del traforo del Brennero e della nuova Torino-Lione, l’opzione della seconda canna per il traforo del Monte Bianco dovrebbe essere seriamente presa in considerazione se si vuole scongiurare il rischio del ripetersi di scenari di isolamento del nostro Paese, come quelli che stiamo drammaticamente vivendo in questi giorni”. (Com)