Monza: Gdf scopre 16 lavoratori in nero in locali brianzoli, oltre 84 mila euro di sanzioni

20 luglio 2021

- Durante un controllo ispettivo la Guardia di finanza di Monza ha sorpreso 16 lavoratori (di cui 11 di nazionalità italiana, due egiziani e tre cittadini cinesi) in esercizi commerciali brianzoli (un ristorante sushi di Vimercate, un lounge bar di Arcore, una pizzeria kebab di Lissone, due pizzerie d’asporto di Seregno e Meda) in assenza di una regolare assunzione. A seguito dei successivi e più approfonditi accertamenti, sono due gli esercizi commerciali per i quali è stata richiesta al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro il provvedimento di sospensione dell’attività e cinque i datori di lavoro verbalizzati per mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di cui uno è stato sanzionato anche per aver pagato le retribuzioni con strumenti finanziari non tracciabili. le sanzioni constatate al termine degli interventi e accesi ispettivi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai Finanzieri del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso ammontano a oltre 84 mila euro. (Com)