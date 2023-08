© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo capitolino del Partito democratico su X (ex Twitter) esprime "solidarietà a Don Coluccia, gravemente aggredito durante la marcia per la legalità a Tor Bella Monaca. E auguri di pronta guarigione all’agente di scorta rimasto ferito - aggiunge -. Roma non si lascia intimidire. Violenza e criminalità organizzate verranno contrastate, sempre". (Rer)