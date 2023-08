Trasporti: Zangrillo su frana Frejus, “criticità diventi opportunità rilancio collegamenti transfrontalieri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, la frana che ha coinvolto l'autostrada sul lato francese del tunnel del Frejus, nella valle della Maurienne, “ha dimostrato la naturale fragilità di un sistema dei trasporti, quello attraverso i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia, che può essere mitigata soltanto mediante progetti condivisi che mettano al passo con i tempi queste infrastrutture stradali. Opere per le quali – ha sottolineato – occorre prevedere un futuro di sviluppo e di rilancio attraverso investimenti che ne migliorino sia la percorribilità che la sicurezza, proprio per l'importanza strategica che rivestono per il Nord-Ovest e per l'Italia intera". "Come ministro e senatore piemontese sto seguendo da vicino e con attenzione l'evoluzione della situazione – ha aggiunto Zangrillo – e come governo abbiamo avviato interlocuzioni anche diplomatiche con Parigi, grazie al coinvolgimento diretto del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani”. “Dobbiamo avere la capacità di trasformare questa criticità in un'opportunità per sviluppare e rilanciare il futuro del sistema transfrontaliero dei trasporti", ha concluso il ministro. (Rin)