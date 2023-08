Cambogia: Meta decide di non sospendere l'ex premier Hun Sen da Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta Platforms, società madre di Facebook, ha deciso di non sospendere dal social media l'ex primo ministro della Cambogia Hun Sen, dopo la rimozione di un suo video pubblicato sulla piattaforma il mese scorso in cui minacciava gli oppositori politici. Meta ha stabilito che "sospendere profili al di fuori della nostra regolare cornice esecutiva non sarebbe coerente con le nostre politiche, inclusi i nostri protocolli per la limitazione dei profili di figure pubbliche durante situazioni di disordine civile". A raccomandare la sospensione di Hun Sen da Facebook per un periodo di sei mesi era stata la commissione di supervisione di Meta, finanziata dalla società ma operativamente indipendente. Meta aveva subito cancellato il video pubblicato da Hun Sen contenente le minacce ai suoi avversari politici, ma ha deciso di non assumere ulteriori provvedimenti. Le autorità della Cambogia, di contro, hanno immediatamente reagito alla polemica il mese scorso, proibendo l'ingresso nel Paese ai 22 membri della commissione. (Fim)