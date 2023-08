Roma: Masi (Fd'I), lotta a criminalità sia da parte di tutti, solidarietà a Don Coluccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Mariacristina Masi, in una nota esprime "solidarietà a Don Coluccia, ringraziandolo per il suo costante impegno nelle nostre periferie contro la criminalità. Riportare la legalità nei quartieri più disagiati della nostra città - prosegue - deve essere una priorità da perseguire con determinazione, da parte di tutti. Roma, in questi anni, è stata spesso descritta come una città fuori controllo, è necessario l'impegno di tutti per riportare legalità e sicurezza e per rilanciare l'immagine della Capitale. In questo - sottolinea - le politiche per i giovani svolgono un ruolo fondamentale e continueremo a presentare atti affinché si lavori a progetti contro la dispersione scolastica e si creino centri di aggregazione giovanile. Lo Stato faccia sentire forte la sua presenza. Don Coluccia non è solo nelle sue coraggiose battaglie quotidiane, siamo al suo fianco".(Com)