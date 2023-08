© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro metà settembre l'Aula del Senato approverà in prima lettura il ddl delega sulla riforma degli incentivi alle imprese", annuncia su X, Massimo Bitonci, sottosegretario alle Imprese e al made in Italy. "Grazie al lavoro di questi mesi, abbiamo approvato in commissione IX, un emendamento della Lega che per la prima volta ammette al sistema incentivante anche i professionisti", aggiunge. (Rin)