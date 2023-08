Sardegna: nell'Isola sono quasi 5mila gli impianti fotovoltaici installati nelle attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.768 gli impianti fotovoltaici installati dalle imprese del manifatturiero, delle costruzioni e del terziario della Sardegna che producono 237 GWh per autoconsumo. Da questo calcolo sono esclusi gli impianti per la produzione di energia da vendere. Secondo l’indicatore territoriale di intensità di diffusione degli impianti fotovoltaici nelle imprese, ogni 1.000 addetti operanti in queste attività vengono prodotti 0,725 MegaWatt, collocando così la regione in posizione intermedia (9° posto tra le regioni), anche se superiore del 34,4 per cento alla media nazionale. Nel 2022 la Sardegna è stata la terza regione per dinamica della produzione complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici installati (residenziali, agricoli, imprese della produzione di energia elettrica e imprese manifatturiere, costruzioni e terziario no energy) segnando un aumento del 16,4% rispetto al 2021, superiore al +12,3 per cento della media nazionale e al +11,2 per cento della media delle regioni del Mezzogiorno, collocandosi dietro a Lazio (+19,9 per cento) e Lombardia (+17,2 per cento) e davanti a Liguria (+15,1 per cento) e la Provincia Autonoma di Trento (+14,5 per cento). Sono questi i dati che emergono dal dossier su “La produzione di energia fotovoltaica nelle imprese della Sardegna”, elaborata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati GSE del primo trimestre di quest’anno. Il report rileva anche come, sempre nel primo scorcio del 2023, l’aumento della produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia più accentuato in Sicilia (+20,3 per cento), seguita da Sardegna (+16,3 per cento), Lombardia (+11,8 per cento) e Piemonte (+9,6 per cento), a fronte del +4,4 per cento medio nazionale. (segue) (Rsc)