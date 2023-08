Sardegna: nell'Isola sono quasi 5mila gli impianti fotovoltaici installati nelle attività produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel più lungo periodo, la Sardegna è la regione italiana più dinamica per produzione con fotovoltaico: nell'arco di un quinquennio, tra il 2017 e il 2022, la produzione lorda degli impianti fotovoltaici in Italia in Sardegna è salita del 34,5 per cento, più del doppio della media nazionale (+15,4 per cento) e quasi il triplo della media del Mezzogiorno (+11,2 per cento), collocandosi davanti a Lombardia con +28,8 per cento, Liguria con +25,7 per cento, Veneto con +24,9 per cento, Friuli Venezia Giulia con +21,3 per cento, Valle D'Aosta con +20,8 per cento, Provincia Autonoma di Trento con +20,7 per cento, Lazio con +18,6 per cento. Inoltre, l’attività di installazione e gestione degli impianti fotovoltaici influenza i risultati economici delle 2.270 imprese che in Sardegna operano in settori interessati dalla filiera FER: installazione impianti elettrici, produzione di motori, generatori e trasformatori elettrici, turbine e turboalternatori, produzione di energia elettrica, recupero e preparazione per riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.“Lo sviluppo del fotovoltaico su capannoni e immobili produttivi delle imprese – commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - consente di coniugare lo sviluppo delle rinnovabili senza consumo di suolo, di cui gli impianti fotovoltaici a terra sono un fattore critico”. La presidente ricorda anche l’iniziativa della Regione, in particolare dell’Assessorato all’Industria, per lo stanziamento in Finanziaria di 70 milioni di euro per supportare imprese e famiglie nell’autoproduzione dell’energia. “Come imprenditori, e come cittadini – prosegue - guardiamo con particolare attenzione quelle risorse che andrebbero a supportare doppiamente le attività produttive: direttamente, con l’autoproduzione di energia, e indirettamente, tramite i cittadini che dovrebbero rivolgersi agli installatori e impiantisti. Su tale stanziamento, chiediamo tempi certi e celeri e procedure snelle”. (Rsc)