Roma: Coppotelli (Cisl Lazio), vicini a Don Coluccia, sacerdote sensibile e coraggioso

- La Cisl del Lazio "è profondamente vicina e solidale a Don Coluccia, sacerdote sensibile e coraggioso, e alla sua scorta che ieri hanno subito una vile aggressione a Tor Bella Monaca". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. "Atti come questi sono il segnale che l'opera del sacerdote è fondamentale per contrastare lo spaccio di droga e l'illegalità in un quartiere, purtroppo, ancora molto difficile. Ma la piaga della droga va combattuta innanzitutto dalle istituzioni, con presidi costanti sui territori che non vanno abbandonati, come invece accade, e da tutta la società civile. E i giovani vanno seguiti - sottolinea -, accompagnati con dedizione e amore nel cammino della vita, devono essere portatori di futuro tramite scelte sane e consapevoli, accedendo a scuole degne di questo nome e coltivando l'ambizione di un lavoro che realizzi le loro aspirazioni e dia senso alle loro vite". (Com)