Spagna: Istituto statistico, inflazione in accelerazione al 2,6 per cento annuo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo (Ipc) in Spagna ad agosto è cresciuto del 2,6 per cento anno su anno e dello 0,5 per cento rispetto al mese di luglio. Lo ha reso noto l’Istituto nazionale di statistica (Ine). E’ il secondo mese consecutivo in cui l’inflazione nel Paese iberico accelera (+2,3 per cento annuo a luglio) dopo il significativo rallentamento di giugno (+1,9 per cento annuo). A trainare l’aumento sono soprattutto i prezzi dei carburanti. La Spagna resta comunque uno dei Paesi con l’inflazione più bassa nell’eurozona. (Spm)