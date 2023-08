Roma: Italia viva, solidarietà a don Coluccia e alla sua scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia viva, Luciano Nobili, consigliere regionale Iv del Lazio, Marco Cappa e Giovanna Ceccarelli, coordinatori romani di Italia viva e tutta la comunità del partito esprimono in una nota "profonda vicinanza e solidarietà a Don Coluccia, uomo coraggioso che ogni giorno combatte la mafia, e alla sua scorta per il vile agguato subito a Tor Bella Monaca. Siamo certi che questi atti intimidatori non fermeranno l'ottimo lavoro finora svolto nelle strade della Capitale". (Com)