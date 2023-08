Pakistan: custodia in carcere ex premier Khan prorogata per 14 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento di custodia in carcere a carico dell'ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato prorogato dalle autorità giudiziarie per 14 giorni, sino al 13 settembre, al fine di indagare sulle accuse di fuga di segreti di Stato formulate a suo carico. Lo hanno riferito oggi gli avvocati dell'ex premier. Oggi Khan è stato interrogato nel penitenziario di Attock, dove è detenuto, in merito al caso di ritenzione di documenti segreti che ha già portato all’arresto dell’ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, vice presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dello stesso Khan. Lo riferisce il quotidiano “Dawn” citando una lettera inviata dal giudice della corte d’appello Abual Hasnat Muhammad Zulqarnain alla direzione del carcere. (segue) (Inn)