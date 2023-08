Pakistan: custodia in carcere ex premier Khan prorogata per 14 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso in questione riguarda la sparizione di un documento diplomatico che era in possesso dell’ex premier e che, secondo il Pti, conterrebbe un messaggio nel quale gli Stati Uniti minacciano di provocare la caduta del governo Khan. Lunedì l’Alta corte di Islamabad ha sospeso la condanna a tre anni di carcere inflitta lo scorso 5 agosto allo stesso leader del Pti per il caso Toshakhana, riguardante presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il nome deriva dal dipartimento preposto all’amministrazione di tali beni). Non è chiaro – lo sarà dopo la pubblicazione della sentenza – se i giudici hanno revocato anche il divieto per Khan di partecipare alle prossime elezioni generali in Pakistan, che dovrebbero tenersi alla fine dell’anno. (Inn)