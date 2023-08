© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina sta monitorando l'evoluzione della situazione in Gabon, dove poche ore fa un gruppo di militari ha annunciato la presa del potere. "Invitiamo i connazionali alla prudenza. Per qualsiasi emergenza o segnalazione è possibile contattare la nostra Unità di Crisi al numero +39 06 36225.", si legge in un post pubblicato sul social X (ex Twitter). (Res)