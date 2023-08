Israele-Libia: De Cristofaro (Avs), sbalorditi da imperizia su vertice a Roma, Tajani spieghi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'incontro a Roma tra Israele e Libia siamo di fronte a una storia incredibile. Ci sembra una vicenda caratterizzata da imperizia a dir poco clamorosa, siamo fuori da ogni immaginazione". Lo ha detto il capogruppo dei senatori dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro in un'intervista a "Il Manifesto". "Penso che di fronte a un fatto del genere ci sia tanta imperizia anche da parte del governo italiano. Il ministro Tajani non se la può cavare scaricandolo solo sui due Paesi, visto che ha ospitato l'incontro. Per questo - ha spiegato - bisogna vederci chiaro e dare elementi di trasparenza". (segue) (Rin)